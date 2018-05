Zilveren Anjer voor kunstdonateur Rijksmuseum

De eremedaille van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd in het Paleis op de Dam opgespeld door prinses Beatrix.



'Meneer particulier' werd Van der Ven genoemd. Het liefst wilde hij in de anonimiteit blijven, dus naast een door hem geschonken kunstwerk stond altijd 'geschonken door een particulier'.



Binnenkort komt daar verandering in. Musea willen hem eren. "Als ik daarmee anderen kan motiveren om ook te geven, dan moet dat maar," zegt Van der Ven.



Buitenlandse kunstwerken

Schilderijen van Van Ruisdael en De Bray, een zilveren gildeketting in handen van de Rothschild-familie, en ook op buitenlandse kunstwerken legde Van der Ven zijn hand. "Andere culturen moeten zich ook thuisvoelen in het Rijksmuseum," zei hij.



Maar het krijgen van een begeerd kunstwerk vond hij het mooist. "Het gaat om de jacht. Als het dan eenmaal in het museum staat, is dat prachtig, maar je verliest toch snel een stukje belangstelling."



De komende jaren hoopt de mecenas nog vele kunstvoorwerpen aan de collectie van het Rijksmuseum en het Mauritshuis toe te voegen. "Als ik geen telefoontjes krijg met nieuwe voorstellen voor aankopen, dan word ik onrustig."



Ook Alice van Romondt en Piet de Boer werden onderscheiden. Van Romondt vanwege de bevordering van cultuur op Aruba en De Boer voor zijn grote bijdrage aan het Volendams Opera Koor.