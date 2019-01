Zij speelden honderden shows in Carré: 'Het is de kroon op je werk'

Bert Visscher (58)

"De historie in Carré is zo tastbaar... In de sterrenkleedkamer bijvoorbeeld, pal naast het podium. Als je daar in de spiegel kijkt, besef je dat ook Toon, Youp en Freek erin hebben gekeken."



"Je wordt gevraagd voor Carré, al heb ik de indruk dat het beleid ruimhartiger is geworden. Ik trad er voor het eerst op in 2002 met mijn show Geluk Zit in Hele Grote Dingen.