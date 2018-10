Zielig: zelfs de lachband lacht nauwelijks om Jensen

'Ik vond het zielig' - Precies de kwalificatie voor de comeback van de ver over zijn hoogtepunt geraakte Jensen

Het was jammer dat hij steeds hinderlijk werd onder­broken door Jensen, die een parodie op een interview opvoerde. Niet alleen strooide hij met onwaarheden ('De gevestigde orde in Nederland brengt fake peilingen uit waaruit moet blijken hoe blij we zijn met de EU'), hij leek amper werkelijk geïnteresseerd in zijn gast.



Farage diende als middel om Jensens eigen mening uit te dragen. Die kent een paar kernpunten: politici zijn incapabel omdat ze politici zijn én de sterke mannelijke leider is een zegen. Dat laatste punt maakte Jensen met een stukje autocue-cabaret. Zo pijnlijk ongrappig dat zelfs de lachband er maar moeizaam om kon grinniken.



Armoediger nog was een paneldiscussie, waarbij Jensen de mannelijkheid van een 'zoon van vrienden' besprak. "Elf jaar en een kapsel dat zelfs Elton John te gay zou vinden. Ik vond het zielig." Dat was precies de kwalificatie die Lips voor de comeback van de ver over zijn hoogtepunt geraakte Jensen in gedachten had.



