Zembla-journalist weer welkom in Utrechts ziekenhuis

Na een aatal sommeringen werd de politie gebeld, waarna Van der Ham werd aangehouden. Vorige week kreeg hij te horen dat hij een jaar lang geen voet meer mocht zetten in het ziekenhuis.



Persvrijheid

En dat was fout, geeft het UMC toe. De aangifte die het ziekenhuis deed wegens huisvredebreuk blijft staan, maar het toegangsverbod is ingetrokken. 'De ontzegging heeft tot een beeld geleid dat wij niet willen,' quote Zembla het ziekenhuis in een persverklaring. 'Namelijk dat we de persvrijheid zouden willen beperken. Daar gaat het ons absoluut niet om.'



'Met de kennis van nu' was het toegangsverbod een verkeerde maatregel, zegt het UMC. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangifte van huisvredebreuk aan het adres van Van der Ham nog. "Hoe we daarop gaan reageren weten we nog niet," zegt die laatste.