Zelfs Wes en Yo gaven bij 6Inside geen vuurwerk

Als een boom omvalt in het bos en niemand hoort het, maakt dat dan geluid? En als er een roddelprogramma is waar niemand naar kijkt, is dat dan nog roddelen?



Lips was in een filosofische bui toen hij rond de klok van zes weer eens afstemde op 6Inside, de dagelijkse achterklapshow van Jan Versteegh en Albert Verlinde die hard op weg is de volgende RTL Late Night te worden. Vorige week dook 6Inside onder de 100.000 kijkers: nog altijd twee volle Johan Cruijff Arena's, maar in kijkcijfertermen een quantité négligeable.



En dus roddelen Versteegh en Verlinde al weken praktisch in het luchtledige. Een opmerkelijk nieuwtje over zanger X: niemand die erop aanslaat. Een pikant gerucht over televisiester Y: geen haan die ernaar kraait. Het is de ultieme straf voor de roddelaar: ­niemand die nog naar je geroddel luistert.



Maar goed, Wes en Yo waren uit elkaar en Lips was toch benieuwd hoe dat nou allemaal zat. Verlinde vertelde, zo trots als een pauw, dat de NOS hem die dag had gebeld voor een stukje duiding en achtergrond. "Want ja, ze zijn toch een beetje de Nederlandse Beckhams."