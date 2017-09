Zelfportretje dat John Lennon tekende in het Hilton te koop

Hair peace

Lennon maakte het tekeningetje tijdens een interview dat hij op 28 maart 1969 gaf aan Parooljournaliste Emmy Ledel-Huf tijdens de eerste Bed-In in het Hilton Hotel in Amsterdam.



Het beroemde echtpaar bracht daar een aantal dagen in bed door, uit protest tegen de Vietnam-oorlog, en nodigde daarbij pers uit om aandacht te vragen voor wereldvrede.



Ledel-Huf had haar destijds elfjarige zoon Lorenzo meegenomen naar het interview. Toen dat na een uur was afgelopen, liet Lorenzo tien kaartjes door Lennon en Ono signeren, om ze de volgende dag voor één gulden per stuk aan zijn klasgenoten te verkopen.



Een kaartje hield Lorenzo zelf, dat met de handtekeningen en het zelfportretje. Dat kaartje bood hij onlangs zelf aan aan Ter Wal, met het verhaal erbij. Lennon had de jongen ook een grote tekening gegeven, maar die is Lorenzo helaas kwijtgeraakt.



Waterdicht

Waarom Lorenzo het zelfportret aan het antiquariaat verkocht weet Ter Wal niet. "Maar het verhaal is waterdicht, het is absoluut zeker een echte Lennon. Het is geen briljante tekening, maar een herkenbaar karikatuurtje."



Volgens Ter Wal zijn er in het verleden meer van dit soort zelfportretjes van John Lennon aangeboden, maar is dit momenteel de enige op de markt. "Lennon maakte vaker tekeningen die hij weggaf aan mensen die hij aardig vond."



Het portret is vanaf dinsdag voor 6000 euro te koop via de website van het antiquariaat. Het wordt niet geveild, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als het kaartje op 30 september nog niet verkocht is, neemt Fokas Holthuis het mee naar de Amsterdam Book Fair op 30 september.