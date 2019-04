Zelfmoordwapen Van Gogh in juni geveild

Dat meldt kunsthandelwebsite Artnet. De wereldberoemde Nederlander pleegde in 1890 zelfmoord.



Het wapen, een revolver van het merk Lefaucheux, levert naar verwachting zo'n 60.000 euro op. Het object wordt in juni aangeboden bij AuctionArt, een kunstveiling in Parijs. In 2016 was de revolver nog te zien tijdens een expositie over de schilder in het Amsterdamse Van Gogh Museum.



De revolver is aangeboden door de familie van een plaatselijke herbergier in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise. Van Gogh bracht bij die familie zijn laatste maanden door. Een boer vond in 1965 het wapen in een veld, waar het tientallen jaren heeft gelegen. Hij gaf het terug aan de familie van de herbergier, die het nu dus laat veilen.