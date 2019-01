Zelden hapte iemand sensueler in een oliebol dan Rob Jetten

Jesse Klaver had op oudejaarsavond lekker kunnen 'chillen'

Zijn ogen lichtten op bij het vooruitzicht van een kabinet dat zijn meerderheid in de senaat verliest. Dat wordt een spannend politiek jaar­tje, zo veel was duidelijk.



Hoewel ook radioduo Sven Kockelmann/Dries Roelvink aan tafel zat, bleek het geestigste onderdeel de bijdrage van politiek reporter Jaïr Ferwerda. Het was hem gelukt om op nieuwjaarsdag vrijwel volledig politiek Den Haag voor de camera te krijgen. Ferwerda trof de volksvertegenwoordigers in opgewekte stemming.



Jesse Klaver had op oudejaarsavond lekker kunnen 'chillen', Gert-Jan Segers onthulde nog nooit in zijn leven een glas bier te hebben gedronken en Henk Krol opende in badjas de deur van zijn Eindhovense villa. Thierry Baudet speelde een moppie piano en Lodewijk Asscher heeft 19 november in zijn agenda staan voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.



Het beeld dat Lips bijbleef duurde slechts een fractie van een seconde: zelden zag hij iemand sensueler in oliebol happen dan de eerder zo stijve D66-leider Rob Jetten.



Ineens viel het Lips in: het wordt zijn jaar.



