Zeg 'ns Aaa-acteur Manfred de Graaf (79) overleden

Deze laatste rol werd gespeeld door Sjoukje Hooijmaaijer, zij overleed in september aan de gevolgen van kanker.



Elfstedentocht

De Graaf speelde ook in onder meer Turks Fruit, Dagboek van een Herdershond en Goede Tijden, Slechte Tijden.



De Graaf was ook een gevierd toneelspeler. Zo speelde hij bij De Haagsche Comedie en het Rotterdams Toneel. Zijn laatste voorstelling op het toneel was de theaterversie van Zeg 'ns Aaa in 2003.



Hij werd in 1939 geboren als zoon van de Roemeense diplomaat Manfred Derman. Manfred nam later de naam aan van zijn stiefvader. Op 15 januari 2003 heeft koningin Beatrix een beschikking afgegeven waarin zijn achternaam is veranderd in Derman, de achternaam van zijn in 1943 vermoorde Roemeense vader.



De Graaf was ook zeer sportief, hij reed drie keer de Elfstedentocht. De acteur was getrouwd met Monique Spierdijk en had een dochter.