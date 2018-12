Zeg maar dag, René Froger, je ziet ze nooit meer terug

In De Laatste 24 uur nam EO-presentator Bert van Leeuwen zanger René Froger op sleeptouw om samen zogenaamd de laatste dag van zijn leven door te maken en de balans op te maken.



Neem maar afscheid van je honden, het is de laatste keer dat je ze ziet, zei Van Leeuwen tegen Froger toen ze het huis verlieten. Met ruim 23 uur op de klok lachte Froger er nog om, maar hij kwam er al snel achter dat écht afscheid nemen lastig is. "Ik vind het nu al een kutprogramma," zei hij na nog een lange hug met de hond.



In de auto wordt Froger gevraagd naar zijn kinderen. Als ze even later bij een tankstation stoppen om koffie te halen, staan zijn drie zoons daar om te vertellen hoe de band met hun vader is.