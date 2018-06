Ze wil moeder worden maar ook het WK winnen

De vader en moeder van kooivechter Marloes Coenen herinneren zich haar eerste gevecht nog goed. "We waren nog aan het praten: wat ziet ze er anders uit! Onze altijd goedlachse Marloes," zegt pa. Haar moeder: "En toen was het al afgelopen." Haar tegenstander ging neer. Na acht seconden.



Achttien jaar later voelt Coenen (36) het einde van haar sportcarrière naderen, terwijl een documentairemaker haar volgt als ze zich voorbereid op een groot titelgevecht. Ze wil moeder worden, de klok tikt. Maar ze wil ook haar laatste wedstrijd winnen, het wereldkampioenschap.



Het resultaat was gisteren op tv, een fascinerende film. Door de blik van Coenen, om te beginnen. Met doorrookte stem roept een Hollywoodacteur wat mantra's over vechten in de voice-over: "The eyes of the fighter. In that last week before a fight. Stonecold obsession mixed with raging waves of panic." Het zijn gladde praatjes, maar kijk in de ogen van Coenen en je ziet het.