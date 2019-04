Ze vonden allebei dat ze beter konden rijden dan de anderen

Ze vonden allebei dat ze beter konden rijden dan de andere weggebruikers

Ook werden er twee automobilisten gevolgd die vrijwel dagelijks in de file staan. Ze vonden allebei dat ze beter konden rijden dan de andere weggebruikers. "Ik irriteer me gek naar andere weggebruikers," zei cosmetica­specialiste Corien, die dagelijks 200 kilometer woon-werk­verkeer aflegt. Nee, dan ben je slim bezig, dacht Lips nog.



Uiteraard kwam ook de zelfrijdende auto aan bod. Die stond in de computerbeelden niet in de file, want hij reed in zijn eentje, ook in proefgebieden. De zelfrijdende auto had ook nog de nodige kinderziektes, letterlijk zelfs, want je wordt er sneller wagenziek in.