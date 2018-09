Zangeres Helen Shepherd (78) overleden

Zij maakte naam als solozangeres en als lid van het trio The Shepherds, samen met haar broers Nico en Jan. Het trio, dat optrad door heel Europa, had een grote hit met het religieuze lied Dank U.



Geridderd

Daarnaast zong het driemanschap vooral in een nieuw jasje gestoken volksliedjes. De formatie stopte in 1975 met optreden. Twee jaar later ging Helen en haar broer Jan toch verder als The New Shepherds.