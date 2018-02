Zanger Edwards van The Temptations overleden

Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Edwards zou zaterdag 75 jaar zijn geworden.



The Temptations werden in de jaren zestig met The Supremes de boegbeelden van Motown. Edwards volgde in 1968 David Ruffin (My Girl) op als zanger van de groep, die dankzij zijn stem kon overschakelen naar een stijl die bekend zou worden als psychedelische soul. Het nummer Cloud Nine werd meteen een megahit. Later schitterde Edwards onder meer met Papa Was A Rollin' Stone. In 1985 had hij als solist nog succes met Don't Look Any Further.