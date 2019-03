Zanger Bennie Jolink brengt cd en boek ineen uit

Van na de jaren zeventig vind ik alleen Amy Winehouse goed. Zij was ook one in a million

Longcapaciteit

Als het om muziek gaat, is hij een ouwe lul, hij is de eerste om het toe te geven. "Mijn vader zei vroeger: 'Kan dat apengebonk zachter?' En dan had hij het over The Beatles. Hoe melodieus wil je het hebben? Maar pa hoorde het niet. Er zullen bij die dance en hiphop ook vast heel goede dingen zitten, maar ik hoor het niet. Ik heb ook geen zin me erin te verdiepen. Er zijn nog genoeg mooie oude dingen om te ontdekken."



Voor Bennie Jolink houdt de muziekgeschiedenis ergens halverwege de jaren zeventig op. "Van na die tijd vind ik alleen Amy Winehouse goed. Maar zij was ook echt one in a million."



72 is Bennie Jolink, en opa van negen kleinkinderen. Het gaat goed met de zanger die zo ongeveer eigenhandig de dialectrock uitvond. Zijn longcapaciteit bedraagt na allerlei enge ziektes nog slechts 51 procent, maar hij kan tegenwoordig weer zeven kilometer wandelen. "Er was een tijd dat ik hooguit 500 meter haalde, dan moest ik alweer gaan zitten. Voetballen of hardlopen zit er niet meer in, maar verder gaat het prima."



Goed gaat het tegenwoordig ook weer 'in de kop'. Lang leed de voormalige zanger van feestband Normaal aan zware depressies.



"En dat was honderd miljoen keer erger dan die lichamelijke kwalen. Ik heb ik weet niet hoe vaak op de intensive care gelegen, had ik weer iets doms uitgehaald op de motor of de auto. Maar pijn, daar lach ik om. Pijn gaat over, pijn vergeet je. Ik breek liever alle botten in mijn lijf twee keer dan dat ik één dag, nou vooruit, één week depressief ben."