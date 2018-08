Youtube Music naar Nederland

Een andere optie: gps-locatie. Als iemand dat inschakelt, kan de app zien dat de gebruikers in de sportschool, op kantoor of thuis zijn. Daar kan de muziek op worden aangepast. De app let ook op het tijdstip: 's avonds laat kan iemand andere liedjes aangeboden krijgen dan 's ochtends vroeg.



Youtube Music was al beschikbaar in zeventien landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. Tegelijk met Nederland krijgen ook België, Luxemburg en Denemarken toegang tot de dienst.



De Youtube Music-app is gratis, maar er komt ook een betaalde optie, Youtube Music Premium. Wie dat abonnement afsluit, hoort geen reclame tussen de nummers. Ook is het mogelijk om liedjes te downloaden, bijvoorbeeld voor in een vliegtuig, en om nummers op de achtergrond te laten spelen terwijl je iets anders doet.



Volgens Google, het moederbedrijf van YouTube, is de streamingdienst ook gunstig voor de muziekindustrie. "Ze verdienen al aan de advertenties bij de filmpjes op YouTube en via aankopen in de store Google Play Music. Daar komen de abonnementen bij'', zegt een woordvoerder. Het is de bedoeling dat Play Music op den duur opgaat in YouTube Music en verdwijnt.