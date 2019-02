YouTube lanceert speciale kinderversie

Die bestond al in tientallen andere landen, maar vanaf dinsdag is de Nederlandse versie beschikbaar. Daarop staan onder meer tekenfilms, kinderliedjes en educatieve video's.



Ouders kunnen voor elk kind instellen welke filmpjes ze mogen zien en hoe lang ze de app mogen gebruiken. Ouders kunnen ook het zoeken in- of uitschakelen en ze kunnen terugzien welke filmpjes de kinderen hebben gezien.



Bleekmiddel

YouTube wil met Kids extra voorkomen dat kinderen in aanraking komen met schokkende filmpjes, zoals die een paar jaar geleden opdoken op YouTube zelf.



Kinderen dachten dat ze naar gewone filmpjes keken, maar zagen plotseling dat een figuurtje als Peppa Pig werd toegetakeld door een tandarts of bleekmiddel dronk, dat Mickey Mouse anderen en zichzelf door het hoofd schoot en dat Spiderman vocht met Elsa uit Frozen.



Gratis

Het is niet mogelijk om zelf filmpjes op YouTube Kids te zetten. YouTube selecteert zelf welke filmpjes van het hoofdplatform geschikt zijn om op Kids te zetten. Gebruikers kunnen ook niet reageren op filmpjes op Kids.



De kinderapp is in principe gratis, maar er is ook een betaalde versie, zonder reclame. Dat model heet 'freemium': de basis is gratis, maar wie bereid is om te betalen krijgt meer. Het is ook de manier waarop een dienst als Spotify werkt.



Lees ook: Onderzoek: Veel ouders kijken mee op de telefoon van hun kind