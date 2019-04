YouTube-gids voor de onwetende ouder: kijk mee

Ouders zijn verwend geraakt doordat het bij traditionele media goed ­geregeld is

Dus waar gaat het mis?

"Ilse Warringa - juf Ank uit De Luizenmoeder - beschrijft in het voorwoord bijvoorbeeld dat je je zoon kunt vragen wat hij aan het doen is, en dat hij dan steevast antwoordt met: 'Gewoon, YouTube'. Als ouder heb je dan de taak om niet te oordelen, maar te vragen waar je kind naar kijkt en waarom het leuk is. Die stap slaan mensen vaak over."



De grootste misvatting van de on­wetende ouder?

"Ouders zijn verwend geraakt doordat het bij traditionele media goed geregeld is, met Kijkwijzer bijvoorbeeld. Ze denken dat Nederlandse YouTubecontent gecontroleerd is, maar internet is het Wilde Westen."



Moeten ouders dan bepaalde kanalen verbieden? Doet u dat?

"Nee. Je kunt toch niet voorkomen dat ze stiekem naar slechte content kijken. Ouders praten er wel met elkaar over in Whatsappgroepjes, maar verdiepen zich er verder niet in. Ze besluiten samen dat het niet mag. Maar als je niet weet waar je kind naar kijkt, weet je ook niet waar de gevaren liggen. We moeten ons gaan interesseren, juist dán kom je dichterbij."