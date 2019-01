Yassine Boussaid nieuwe directeur van De Meervaart

De Amsterdamse Boussaid (1983) groeide op in het stadsdeel en maakte in het theater voor het eerst kennis met kunst en cultuur. Na de studies politicologie en geschiedenis ging hij aan de slag bij de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente en zat in verschillende adviescommissies, waaronder die van het Fonds Podiumkunsten.



In 2014 startte hij bij De Meervaart in het programmeringsteam. In die functie bedacht hij onder meer het Ud Festival.



Diverser

"Ik ben er van overtuigd dat we met Yassine Boussaid een nieuwe directeur hebben gevonden die De Meervaart nog diverser kan maken in programmering, bezoek en organisatie en dat het daarmee hét actuele theater van Amsterdam wordt," zegt Hans van Keulen, voorzitter van de Raad van Toezicht.



Boussaid volgt Andreas Fleischmann op die, ook op 1 februari, start als directeur van het DeLaMar Theater. Fleischmann laat weten vertrouwen te hebben in zijn opvolger: "Ik zie uit naar een mooie samenwerking tussen onze theaters in de toekomst."