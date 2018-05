Worstje van kweekvlees is museumstuk in Nemo

Het worstje is geweekt uit één cel van een eend, die bovendien nog steeds levend rondloopt.



Het is niet de bedoeling om het worstje ooit op te eten. Het wordt koel en verzegeld bewaard en tentoongesteld in het wetenschapsmuseum. Opeten is bovendien verboden in Nederland. Omdat niet duidelijk is of het kweekvlees veilig is, mag het niet worden opgediend.



Experiment

De directeur van Nemo, Michiel Buchel, kocht het kweekvleesworstje van het Amerikaanse bedrijf Just. Dat wil in Nederland een experiment starten met de verkoop van kweekvlees, maar kreeg daarvoor niet direct toestemming.