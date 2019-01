Worsteling met het weekend nekt de Sugar Factory

Nachtburgemeester Shamiro van der Geld is er groot geworden. "Het was mijn eerste kennismaking met echte clubcultuur," zegt hij.



De Sugar Factory was toen nog een nachttheater, een alternatieve plek voor mensen die meer wilden dan alleen dansen. Er waren performances, exposities, alternatieve ­muziekavonden.



"In het rijtje Melkweg en Paradiso was de Sugar Factory altijd wel 'die andere', net wat alternatiever en spannender."



De Sugar Factory opende in 2005 zijn deuren in een voormalige suikerraffinaderij op de Lijnbaansgracht.