World of Johan Cruyff niet blij met waardering Cruijff in Fifa 19

World Of Johan Cruyff, in het leven geroepen om zijn nalatenschap te koesteren, stemde dit jaar voor het eerst in om de in 2016 overleden voetballegende op te laten nemen in Fifa. "We vinden het belangrijk dat de jeugd wereldwijd kennismaakt met Johan. De Messi's en Neymars van deze wereld zien zij dagelijks spelen. Met Johan moet je uit een ander vaatje tappen om hem goed op het netvlies te krijgen."



'Waar heb je het in godsnaam over?'

Thate zegt te bewaken waar Cruijff voor stond, zijn filosofie, zijn leiderschap. "Dat is nog moeilijk te vertalen naar een computerspel. Je ziet Cruijff nog niet als leider terug, aanwijzingen gevend op het veld. Maar we vinden het fijn dat hij in het spel waardering heeft gekregen voor zijn skills. Hij is ook volledig tweebenig."



Ze lacht. "Een leek zal vragen: waar heb je het in godsnaam over? Ik heb vandaag een spoedcursus Fifa gekregen."



Cruyff Football, onderdeel van de World of Cruyff, wordt geleid door Wim Jonk en Jordi Cruijff. Zij hebben geprobeerd spelontwikkelaar EA Sports te sturen in hoe de oud-speler van Ajax en FC Barcelona vorm kreeg in het spel. Thate: "Maar op de rating hebben wij geen invloed."