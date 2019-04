Wordt een opinieblad monumentenzorg?

Ooit was de wereld van de gedrukte media overzichtelijk. Er waren kranten voor het dagelijkse nieuws en er waren opiniebladen voor achtergrond, analyse en, inderdaad, opinie. Het blad op je koffietafel verraadde wie je was: in progressieve kringen las men Vrij Nederland, in conservatieve gezinnen Elsevier en onder linkse intellectuelen was De Groene Amsterdammer het lijfblad.



Die tijd is niet meer. Kranten namen in de jaren tachtig steeds meer de rol van opiniebladen over.