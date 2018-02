Wolff 'doet nooit meer tv' na College Tour

"Ik zweer televisie helemaal af en doe het voortaan op de ouderwetse manier: live. Kom naar mijn tournee met gesprekken over Fire and Fury." Wolff zegde vrijdagmiddag alle interviews in Nederland en België af omdat hij kwaad was over het interview dat Twan Huys met hem had afgenomen voor het programma College Tour. Deze opname vond donderdag plaats.



De Amerikaanse journalist zou bij de opnames 'onheus bejegend' zijn. Hij werd meerdere keren gevraagd naar de passages in zijn boek over Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. De auteur insinueert dat zij een verhouding heeft met president Trump. Haley ontkent dat.



Kritische vragen

Wolff raakte tijdens de uitzending geïrriteerd en maakte een sneer over de interviewkwaliteiten van Huys. "Het werd een pittige discussie," bevestigt de eindredacteur van College Tour. "Hij vond het interview blijkbaar te kritisch. Maar dat begrijpen wij niet. Als je de rand opzoekt van wat je opschrijft, moet je ook kritische vragen van Twan en de studenten aankunnen."



Wolff schreef Fire and Fury op basis van tweehonderd gesprekken met de hoogste medewerkers van Trump en de president zelf. Trump ontkent op zijn beurt dat hij de journalist gesproken heeft. De uitzending van College Tour met Michael Wolff is maandag te zien op NPO 2.