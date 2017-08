Wim Opbrouck liet zien hoe belangrijk Zomergasten is

Na al die tientallen jaren zowaar een verrassende start: het eerste fragment in Zomergasten was een fragment uit Zomergasten.



Acteur Wim Opbrouck begon zijn favoriete televisieavond met een liefdesverklaring aan het programma dat voor hem even heilig is als een zware Alpenrit in de Ronde van Frankrijk. We keken terug naar een jonge Peter van Ingen in gesprek met de nog zeer levende Jan Wolkers.



Het kleine gebaar was niet zonder belang. In Nederland is de begintune van Zomergasten het startsein voor een mitrailleurvuur van meningen op de sociale media dat de hele avond doorgaat, inclusief de mededeling van mensen die laten weten dat ze al jaren geleden zijn afgehaakt.



Opbrouck, gretig en royaal in de beste Vlaamse traditie, wees ons erop hoe bijzonder het programma is.