Willem Vermeend erkent plagiaat in boek cybercrime

Hij heeft naar eigen zeggen zelf opdracht gegeven aan de uitgever om het boek uit de handel te halen.



Hoe het kan dat er geen bronvermelding is gedaan bij een tiental passages in het boek, dat hij samen met Rian van Rijbroek schreef, is hij nu aan het uitzoeken, zei hij vrijdag in het NOS Radio 1 Journaal.



Vermeend werd door de NOS en Nieuwsuur gewezen op het plagiaat in het boek De wereld van Cybersecurity en Cybercrime. "Daar schrok ik van, dat is me nog nooit overkomen'', aldus Vermeend.



"Buitengewoon ergerlijk dat dat kan. Ik heb onmiddellijk mijn uitgever gebeld en ik heb gezegd we kunnen maar één ding doen: uit de handel nemen.''



De oud-minister weet niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, aangezien het volgens hem heel gebruikelijk is dat een boek meerdere keren wordt gecontroleerd.



"Het is een stommiteit en dat trek ik me aan, ook persoonlijk'', zegt hij. "Ik neem de volle verantwoordelijkheid. Ik had dat ook moeten controleren.''Vermeend heeft zo'n dertig andere boeken op zijn naam staan. Het is volgens hem niet nodig die boeken te controleren op plagiaat.



Uit de handel

Op de website van uitgever EinsteinBooks staat: "Omdat wij hebben geconstateerd dat er verschillende exemplaren van het boek De wereld van Cybersecurity en Cybercrime in omloop zijn met drukfouten en/of het ontbreken van noten die naar bronnen verwijzen of noten die verkeerd zijn geplaatst, hebben wij op 1 febr. jl besloten om het boek uit de handel te nemen.



Lezers die het boek hebben aangeschaft kunnen de aankoopsom bij ons declareren.''Van Rijbroek kreeg eerder deze week veel kritiek na een optreden in Nieuwsuur over de DdoS-aanvallen op banken.



Diverse deskundigen beschuldigden haar van speculaties en waarschuwden voor verkeerde interpretaties.