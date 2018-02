Wie zo onopvallend opvallend doet, moet de Mol wel zijn, toch?

Bij de neppe ‘test’ zette Stine de zwarte joker in, zou ze als laatste aan de beurt geweest zijn wetend dat er veel jokers in gezet waren en dat het geen echte test was zodat iedereen hun jokers verloor? #moltalk #WIDM — AnneRoos Lunshof (@AnneRoosLDeMol) 10 februari 2018

En waar hangt Stine ondertussen uit? 'Stine, waar ben je nou?' roept Olcay wat later vertwijfeld, terwijl onze filosofe vast en zeker om de hoek de rest van de kandidaten staat uit te lachen.



De makers van Wie is de Mol? besluiten toch wat tegengas te geven - want zonde, als iedereen al in zo'n vroeg stadium weet wie de Mol is (Hoi, Klaas van Kruistum).



Zwarte vrijstelling

Dus staat Stine even later Jan en Olcay af te luisteren, wat een Mol nooit zou doen natuurlijk, en blijkt Olcay ook nog eens een zwarte vrijstelling te hebben. Maar wacht eens even: die had Stine toch juist?



Ondertussen vragen Ruben en Simone zich af waarom die zwarte vrijstelling nog niet is gebruikt. Het doel, uiteraard, is om twijfel te zaaien. Stine is de Mol? Zou het er zo dik bovenop liggen? Nee joh, tuurlijk niet, et cetera. Ondertussen weten de slimme kijkers wel beter.



Tijdens de volgende opdracht gaat alles opeens goed, of heeft Stine een rustpauze ingelast. Met drie Lada's moet de inboedel van drie woningen verhuisd worden, en vervolgens mag een van de bewoners ook nog mee voor wat extra geld in de pot.



Hier steelt Jan de show, door met een lading stoelen op het dak en een hand door het raam om de achterdeur dicht te houden rakelings langs de Lada van Ruben te rijden. 'Zonder mezelf op de borst te wilen slaan, dit heb ik helemaal niet slecht gedaan,' aldus Jan, en daar is geen woord aan gelogen.



Verwarring

De volgende keer dat we Art zien, is het tijd voor de test, en dat zorgt voor verwarring bij de kandidaten: er zijn toch nog maar twee opdrachten volbracht? Toch worden de kandidaten achter de computer gezet.



Ruben en Simone noemen Stine als een van hun verdachten, al zijn ze niet volledig overtuigd, terwijl Olcay toch niet zo gehaaid lijkt te zijn als gedacht, want zij zegt zeker te weten dat Stine niet de Mol is ('Veel te eerlijk').



Na de test volgt weer een verrassing: toch nog een opdracht. Door vragen juist te beantwoorden, kunnen de kandidaten voorkomen dat hun scherm moet worden getoond.



Olcay geeft twee keer een fout antwoord, maar dat kan ook met dat niet-zo-gehaaide te maken hebben, terwijl de twee foute antwoorden van Stine duidelijk weer een Mol-hint zijn. Duidelijk!



Maar haar slechte antwoorden omzetten in actie (zorgen dat iemand zijn of haar scherm moet zien, geld verliezen), dat zou weer te veel opvallen natuurlijk - dus hoeft niemand behalve Simone het scherm te zien. En Simone blijkt veilig. Iedereen mag blijven.



De finale van Wie is de Mol? komt dus helemaal niet zo snel in zicht als gedacht. En dat is misschien maar goed ook: is er toch nog wat tijd over om uit die verschrikkelijke tunnelvisie te komen.



