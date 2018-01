Wie wilde het shirtje van John Heitinga?

Het is Lips niet ontgaan dat er in Rotterdam een veteraan komt afbouwen. "Ik ben niet Dirk. Ik ben Robin," sprak de veteraan veelbelovend in het Sportjournaal.



Wat zeker is: na het zien van de klassieker van zondag vallen er nog heel wat armen om schouders te leggen.



Nog één ding dat zeker is: ook Van Persie heeft in zijn prachtige carrière - daar hoeven we niet kinderachtig over te doen - heel wat shirtjes geruild met internationale topvoetballers. En precies dat is het simpele doch doeltreffende concept van RTL 7-programma Shirtje Ruilen.



Maandag begon een tweede seizoen van het program­ma waarin Frank Evenblij langsgaat bij Nederlandse (oud-)voetballers die gretig hun smakelijkste anekdotes vertellen bij de dozen vol voetbalshirts.



Dat is vooral vaak lachen, maar soms ontroerend - zoals toen Arnold Bruggink vertelde over zijn voormalig Hannover 96-ploeggenoot Robert ­Enke, die zelfmoord pleegde.