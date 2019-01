Wie is de Mol? scoort op drukke zaterdagavond

Voor het eerst in zeven seizoenen heeft Wie is de Mol? een nieuwe presentator: Rik van de Westelaken. De oud-journaallezer wist in seizoen vijftien zelf mol Margriet van der Linden te ontmaskeren en won daarmee die reeks. Van de Westelaken is als presentator de opvolger van Art Rooijakkers. Vorig jaar keken bijna 2,7 miljoen mensen naar de eerste aflevering van Wie Is De Mol? Ruim 3,2 miljoen zagen live de ontknoping, waarin Ruben Hein erin slaagde Jan Versteegh als mol te ontmaskeren.



In het negentiende seizoen zijn Evelien de Bruijn, Rick Paul van Mulligen, Sinan Can, Merel Westrik, Niels 'Nielson' Littooij, Robèrt van Beckhoven, Sarah Chronis, Jamie Trenité, Evi Hanssen en Nikkie de Jager de deelnemers. Ze spelen het spel in Colombia.



In de top drie van de Stichting KijkOnderzoek voor zaterdag staan ook het NOS Journaal van 20 uur (2,3 miljoen kijkers) en Holland's Got Talent (1,4 miljoen kijkers). Het nieuwe reisprogramma van Frans Bauer, Frans Bauer in China, volgt op nummer vier (1,3 miljoen kijkers).



