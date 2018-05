What a fucking story, telkens weer

De VPRO gaf gisteren een kijkje in de keuken van The New York Times tijdens het eerste jaar van Trumps presidentschap. Voorzichtige eerste conclusie van het vierluik The Fourth Estate: het leven van een Witte Huisverslaggever gaat bepaald niet over rozen.



Maar hemeltjelief, wat moet dat momenteel een intens opwindende baan zijn.



De serie begint op 20 januari 2017, de allereerste dag met Trump aan het hoofd van de VS. De redactieleden van The New York Times kijken vanuit hun grijze kantoorhokken naar de live-uitzending van de inauguratie.



Na Trumps duistere speech, waarin hij oreert dat het afgelopen is met 'deze Amerikaanse slachting', merkt hoofd­redacteur Dean Baquet verlekkerd op: "What a fucking story." En die leus beschrijft eigenlijk prima ieder verhaal waarmee de verslaggevers daarna aan de slag moeten.



De eerste aflevering beslaat slechts honderd dagen van Trumps ambt, maar in die schamele periode worstelen de journalisten zich al door het ene na het andere bizarre voorval.