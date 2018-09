Wendy van Dijk werkte vijf zielige verhalen vakkundig af

Jaren geleden keek Lips met tamelijk veel plezier naar Obese, toen Wendy van Dijk het nog presenteerde. Kent iemand Danny Bouman nog? Hij viel in 2011 dankzij een ijzeren discipline (en een personal trainer) 155 (!) kilo af in 300 dagen.



Je voelde je af en toen een ranzige voyeur van een proces waarvan je totaal geen deelgenoot hoorde te zijn; toch kwam Obese over als een even intrigerend als integer programma.



Eyeworksbaas Reinout Oerlemans verkocht het format niet voor niets een jaar later aan 125 landen.



Wendy van Dijk is nu terug met een soortgelijk concept: This Time Next Year, waarvan donderdag de tweede aflevering op RTL4 werd vertoond.