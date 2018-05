Weinstein aangeklaagd voor verkrachting

Een zogeheten 'grand jury' boog zich woensdag over de vraag of een aanklager voldoende bewijs heeft om een rechtszaak tegen Weinstein te beginnen.



De politie in New York heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de 66-jarige filmproducent. Blijkbaar leverde dat voor de jury genoeg bewijs op om Weinstein aan te klagen voor verkrachting en 'criminele seks' met twee vrouwen in 2004 en 2013.



Het gaat om zogeheten aanklachten van de eerste en derde graad. De eerste graad is de ernstigste variant van verkrachting en 'criminele seks'. Daar staat in New York vijf tot 25 jaar cel op.



Ongefundeerde aantijgingen

"Deze dagvaarding brengt de gedaagde een stap dichter bij verantwoording voor de misdaden waarvoor hij nu is aangeklaagd,'' schreef de aanklager van Manhattan.



In een reactie op de dagvaarding liet Weinsteins advocaat weten dat de gevallen filmproducten niet van plan is schuld te bekennen voor 'deze ongefundeerde aantijgingen'.



Weinstein meldde zich vorige week bij de politie in New York. Tientallen vrouwen hebben de producent beschuldigd van seksueel misbruik. Dit was de aanzet voor de groei van de #MeToo-beweging.



