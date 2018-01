Weduwe Sottsass woest op Stedelijk om schrappen expositie

Dat zeggen de weduwe en een goede vriend van de Italiaanse kunstenaar op de site van het Belgische Artdependence Magazine.



Het Stedelijk gelastte de expositie van het werk van Sottsass (1917-2007) af, nadat de erven en de betrokken galeriehouder hun medewerking hadden opgezegd. 'De erven boden te weinig ruimte voor eigen interpretaties in de presentatie,' aldus interim-directeur Jan Willem Sieburgh.



De weduwe en de vriend spreken nu op hun beurt van 'misleidende verklaringen', betichten de curator in kwestie van eigenwijs gedrag en zeggen dat er meer oog was voor pr dan voor onderzoek.



Ze vinden de toestand extra erg gezien de goede relatie die er tussen de nu bakkeleiende partijen was en die het museum veel heeft opgeleverd.



Interpretatie

Sieburgh zegt dat het Stedelijk niet, zoals de erven, een chronologische expositie wilde, omdat dat al vaker is gebeurd en dat ook niet past bij zijn 'onderzoekende en interpreterende' museum.



Dat wilde laten zien waar de kunstenaar artistiek vandaan kwam en wie hij heeft beïnvloed. Van misleiding is volgens Sieburgh geen sprake: partijen in conflict hebben volgens hem altijd hun eigen interpretatie. Het geen oog hebben voor onderzoek, vindt hij complete onzin: "Iedereen weet dat we een serieuze onderzoekende instelling zijn zeg, kom op."



Dramatisch

Het is al langer onrustig in de kunsttempel. Zakelijk directeur Karin van Gilst verliet het Stedelijk omdat het daar een 'natuurlijk moment' voor was. Artistiek directeur Beatrix Ruf moest even later opstappen na berichten over onder meer belangenverstrengeling.



"Er is zeker wat aan de hand, maar zo dramatisch als de erven het stellen is het echt helemaal niet," aldus Sieburgh.



Ettore Sottsass was onder meer actief als schilder, architect, fotograaf, publicist en ontwerper. Het Stedelijk bezit tachtig werken van de Italiaan.