We zijn wel uitgekeken op desperate stuntelvrouwen

Doris Regie Albert Jan van Rees

Met Tjitske Reidinga, Guy Clemens

Te zien in City, Het Ketelhuis, De Munt, Tuschinski

Nee, feministisch is de romcom Doris bepaald niet. Zeg maar rustig opvallend traditioneel: we zien een hulpeloze vrouw die zich in haar leven voelt als de witte muis in de tredmolen in de kooi in haar huiskamer. "Dit is zo niet wat ik me er allemaal van had voorgesteld", merkt ze op.



Datzelfde gevoel krijgt de kijker die iets originelers had verwacht van ­Albert Jan van Rees. De regisseur, die we kennen van Klem en Toren C, zei twee jaar geleden in deze krant in een interview dat hij in Nederland 'meer gedurfde komedies en minder brave romantische komedies' wilde zien.



Met Doris levert hij daaraan, op één Toren C-achtige sm-scène na, geen bijdrage. Natuurlijk: geen betere ­actrice als desperate stuntelvrouw dan Reidinga, maar we zijn uitgekeken op romcoms met vrouwen die smachtend op een man wachten.



Wat bijna twintig jaar geleden met Bridget Jones (2001), waaraan Doris doet denken, leuk en verfrissend was, voelt nu belegen en achterhaald.



Doris is geen mislukte, maar wel een gedateerde film. Jammer van de uitstekende acteurs, van wie ­velen in bijrollen, onder wie Monique van de Ven, Peter Blok, Bracha van Doesburgh en Gijs Scholten van Aschat.