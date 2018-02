We zijn ineens allemaal een beetje verliefd op Suzanne

Pa Schultings ogen werden wel wat vochtig, maar hij zat verder vooral bevestigend te knikken

Maar Van Nieuwkerk had vader Schulting naar de studio gehaald om hem te laten stuiteren, dus zette hij de joker in: hij liet het emotionele interview zien met zijn dochter vlak na de gewonnen finale.



Waarom hij zo rustig bleef wilde hij wel uitleggen. "Dat drukke heeft Suzanne van haar moeder." Vervolgens werden beelden getoond waarop Suzanne na twee baco's op de bar danst. Of vader Schulting dat kende. "Ja, van mijn vrouw." Heerlijk nuchter.



Suzanne Stuiterbal zelf zat in Studio Sport Sportwinter, waar Erben Wennemars haar met superlatieven overlaadde: "Dit is gewoon Anton Geesink die de Japanners verslaat!" Suzanne was echter even uitgestuiterd: "Ik ben voor mijn doen super-rustig omdat ik het gewoon nog niet besef."



Maar gelukkig sloot ze af in stijl: "Nu naar het Holland Heineken Huis: feesten!"



Daar deed ze alsof ze een tegel in het publiek gooide. Ook geestig.



