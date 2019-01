Waylon zorgde indirect voor keuze voor Duncan Laurence

Dat is de teneur van de eerste reacties op de Nederlandse Songfestivalkeuze. Laurence' enige wapenfeit: een halve finaleplek in het vijfde seizoen van The Voice of Holland.



De oorsprong van die beslissing moet worden gezocht in het tumultueuze verloop van de Nederlandse Songfestivaldeelname van vorig jaar. Waylon, die met zijn eigengereide gedrag, mediaboycot en onnavolgbare dans-act zijn best leek te doen de aandacht af te leiden van zijn liedje, zorgde indirect voor de keuze voor de onervaren Duncan de Moor uit Spijkenisse.



Want, zo bedachten ze bij Avrotros: het overkomt ons geen tweede keer dat we een deelnemer kiezen die onze adviezen zo makkelijk in de wind slaat. De nieuwe inzending moest dus kneedbaar zijn. En dientengevolge het liefste jong.



Niet heel enthousiast

Een andere conclusie die werd getrokken: als we een artiest aanwijzen, moet er ook een lied zijn. Afgelopen jaar bedong Waylon 100 procent eigen keuzevrijheid. Hij presenteerde een song waar bij de selectiecommissie niemand echt heel enthousiast over was. Maar de oranje-delegatie kon toen al niet meer terug.



Dit keer werden daarom twee opties onderzocht: een traject waarbij bij een al uitgekozen lied een goede vertolker werd gezocht of een onontkoombaar lied, gepresenteerd door de uitvoerende zelf. Ilse DeLange, verantwoordelijk voor de meest succesrijke Nederlandse deelname sinds Ding-a-Dong, rook een mogelijkheid. Zij had De Moor onder haar hoede bij The Voice en regelde een auditie voor hem.



Bonnie Tyler

Of het slim is te kiezen voor een artiest zonder internationale ervaring, moet uiteraard blijken. Maar voorbeelden dat het kán slagen zijn er te over. Niet zelden betreden tieners het Songfestivalpodium. In die zin is Laurence al een routinier. En zijn onbekendheid hoeft ook geen nadeel te zijn. Zelfs Ilse DeLange en Waylon waren voordat ze de Common Linnets vormden buiten de landgrenzen volkomen onbekend.



En daarbij: de bekendste internationale ster die de afgelopen jaren aan het Songfestival meedeed, Total Eclipse of the Heart-zangeres Bonnie Tyler, ging met haar expertise roemloos onderuit op het Eurovisiepodium.



