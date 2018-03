Waylon kiest Outlaw In Em voor songfestival

Dat maakte de zanger, die Nederland vertegenwoordigt, vrijdagavond bekend in De Wereld Draait Door.



Waylon zong de afgelopen dagen steeds een van de kanshebbers in De Wereld Draait Door en liet daarbij de kijker in het ongewis welk liedje hét nummer zou zijn. Nu is duidelijk dat de vier afvallers Back Together, The World Can Wait, That's How She Goes en Thanks But No Thanks zijn.



Kleur bekennen

De 37-jarige zanger staat op 10 mei in de tweede halve finale van het songfestival. Als Waylon genoeg punten krijgt, mag hij Outlaw In 'Em op 12 mei nogmaals ten gehore brengen tijdens de finale.



"Je moet kleur bekennen, je moet opvallen," vindt Waylon over het songfestival, waar hij dit jaar voor de tweede keer aan deelneemt. In 2014 behaalde hij met Ilse DeLange als gelegenheidsduo The Common Linnets de tweede plaats. Met het nummer Calm After The Storm veroverde het gelegenheidsduo in de finale de tweede plek. De Oostenrijkse Conchita Wurst, de 'vrouw met baard', won dat jaar met het nummer Rise Like A Phoenix.