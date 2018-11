Wat maakt het uit? We gaan er toch wel aan, weet Tegenlicht

Vaste prik in huize Lips: het weekeinde afsluiten met een klein uurtje onheilstijdingen op NPO 2.



Het is bewonderenswaardig hoe Tegenlicht er elke week weer in slaagt het 'wat-maakt-het-allemaal-nog-uit-we-gaan-er-toch-wel-aanfatalisme' aan te wakkeren. De ene keer is het big data, de volgende keer big pharma, en daarna weer iets ander bigs waar de wereld spoedig aan ten onder zal gaan.



Elke Tegenlicht-uitzending kent een vast stramien: er is een abstract probleem dat nu nog klein is maar in de nabije toekomst onbeheersbaar zal blijken, er klinkt dreigende achtergrondmuziek en er zijn in soft focus geschoten tussenshots van een drukke winkelstraat.



Die moeten vermoedelijk een maatschappij illustreren waarin iedereen nu nog druk is met consumeren, maar waar elk moment totale chaos kan uitbreken.



Zondag ging Tegenlicht over nepnieuws. Specifieker: over nepvideo's.