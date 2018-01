Wat is toch de succesfactor van Taarten van Abel?

Het liefst heeft een kind een leuke hobby, stottert ie, of kan hij of zij gewoon heel enthousiast kletsen

Taarten van Abel blijft ook voor De Jong fris, omdat het zijn eerste en vooralsnog enige tv-programma is. De rest van zijn werktijd wijdt De Jong aan bakkerij en konditorei De Taart van m'n Tante in de Ferdinand Bolstraat, waar hij mede-eigenaar van is.



"Ik word vaak voor tv-programma's gevraagd, maar ik kijk daar een beetje mee uit. Abel is ontzettend leuk, omdat het op mijn lijf is geschreven. Ik kan wel mee gaan doen met allerlei quizzen, of met BN'ers naar Suriname, maar dan ga ik toch liever alleen op vakantie zonder de camera's."



Scouten

De kinderen zijn toch de állerbelangrijkste succesfactor van Taarten van Abel, zegt De Jong. Het scouten van de kandidaten doet producer en regisseur Renée Lacroix dit seizoen. Per week spit zij zo'n tweehonderd mailtjes door van kinderen die maar wat graag met Abel willen bakken. Aan Lacroix de schone taak om de interessante verhalen eruit te pikken.



"Honderden kinderen willen een taart maken voor hun zieke oma of lieve moeder, maar dat is te weinig voor een aflevering van 25 minuten. Het liefst heeft een kind een superleuke hobby, stottert ie, of kan hij of zij gewoon heel enthousiast kletsen. Ze moeten ook niet geïntimideerd of verveeld raken tijdens de draaidag, die al gauw een halve dag duurt."



Smoorverliefd

Om niet alleen mondige kinderen uit de Randstad en het Gooi aan bod te laten, speurt ze ook actief op scholen voor speciaal basisonderwijs, of in minder ontwikkelde buurten. De kinderen hoeven overigens niet per se een of ander ernstig probleem te hebben, zegt Lacroix.



"Natuurlijk is het mooi als een kind heel optimistisch in het leven staat, hoewel er veel speelt. We hebben ooit een meisje gehad met een depressieve moeder en een vader in een rolstoel, en dan had ze zelf ook nog eens diabetes."



"Toch was ze supervrolijk en attent. Daar kunnen veel mensen wat van leren. Maar een kind als Deyan uit een vorig seizoen, die smoorverliefd was op zijn vriendinnetje, was ook een perfecte kandidaat. Hij is het positiefste jongetje dat ik ooit heb ontmoet."



Een nieuw seizoen Taarten van Abel (VPRO), ­zondag, 10.20 uur, NPO 3.