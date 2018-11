Wat is de 'unieke' Karel Appel in MC Slotervaart waard?

In de huidige chaos, met onderhandelingen over een doorstart en gelijktijdig voorbereidingen om de deuren definitief te sluiten, vreest kunsthistorica Yteke Spoelstra dat de Appel in een afvalbak eindigt. "Of een slimme aannemer brengt het werk na sloop van het gebouw naar de veiling."



In opdracht van Bureau Monumenten en Architectuur heeft Spoelstra in kaart gebracht welke kunstwerken daterend uit de periode van de wederopbouw tot in de jaren zeventig door de stad zwerven - in gebouwen als die van het MC Slotervaart, die tot eind jaren negentig gemeente-eigendom waren.