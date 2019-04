Wat een misleidende naam is het toch: hulptelevisie

Stel, je hebt anorexia. Of je bent morbide obees. Of je zit tot over je oren in de schulden. Kortom: je zit diep in de shit. En stel dat iemand dan tegen je zegt: 'Weet je wat jou goed zou doen? Meedoen met een televisieprogramma!' Zou je dan antwoorden: 'Ja, dat is inderdaad precies wat ik nu nodig heb, dank voor de tip!' of zou je diegene een klap voor z'n kop verkopen?



Je mag hopen dat je het laatste doet, maar er zijn helaas ook mensen die voor het eerste kiezen. Je kunt het ze nauwelijks kwalijk nemen: vaak zijn ze zo ten einde raad dat ze zich aan iedere strohalm vastklampen. Maar ze zijn ook extreem kwetsbaar, en overzien niet de impact van televisie en het destructieve effect van sociale media.



En dus horen we nu al een paar jaar om de zoveel tijd verhalen van gedesillusioneerde deelnemers die van de regen in de drup belandden. Niet hun belang, maar dat van de televisiemakers had voorop gestaan. Dat kun je naïef noemen, maar mediawijsheid is niet iedereen gegeven, zeker niet de mensen die zo diep in de penarie zitten.