Warme Kanye West is op nieuwe plaat minder getergd

Op Ye komt West terug op alle chaos die hij de afgelopen maanden rond zichzelf creëerde

Ye duurt slechts 21 minuten en is het meest introspectieve album van West sinds 808 & Heartbreak uit 2008, waarin hij over liefdesverdriet en eenzaamheid rapte. Dit keer gaat het over de plicht om vrij te denken en om in te gaan tegen de norm.



"Soms heb ik duistere gedachten. Heel duistere gedachten," rapt West op het openingsnummer waarin hij fantaseert over zelfmoord en over het vermoorden van zijn geliefde. "Want ik hou meer van mezelf dan van jou."



Chaos

Op Ye komt West terug op alle chaos die hij de afgelopen maanden rond zichzelf creëerde. In een interview zei hij dat 400 jaar slavernij 'klinkt als een keuze'.



Zijn vrouw, Kim Kardashian, belde hem daarna in paniek op, schold hem de huid vol, maar verliet hem niet. "Dat is wat ze bedoelen met 'in voor- en tegenspoed," rapt hij.



West kondigde eerder op Twitter al aan dat dit album over liefde zou gaan. 'We all need hugs,' schreef hij. En inderdaad klinkt hij minder boos en getergd dan op zijn voorgaande platen. Sterker: Ye is Wests warmste plaat tot nu toe. Het enige minpunt is slechts de geringe lengte.