Waren 'onze' geuzen geen haar beter dan IS?

Minder treffend vond Lips het dat de Beeldenstorm werd geïllustreerd door IS-strijders

De kinderserie volgde zondag op 80 Jaar Oorlog, de volwassenenversie. Die had vrijdag alvast een heerlijk begin over de aanloop naar de oorlog, toegespitst op de onthoofding van de graven Egmont en Horne.



In het Vlaamse Zottegem, de laatste rustplaats van Egmont, blijkt dat precies 450 jaar later een hele happening. Iedereen kan de doorkliefde zesde halswervel komen bekijken.



Maar er was ook een raadsel dat ontzenuwd moest worden. Filips II zou destijds zo gegriefd zijn door het verraad van zijn edelen, dat het afgehouwen hoofd van Egmont nog eens extra verminkt moest worden.



Dat wilde Zottegem weleens uitgezocht hebben en de tv-camera's mochten mee. Dus werd de schedel van Egmont uit zijn bewaarplaats gelicht.



"Daar is de graaf," zeiden ze, toen bij de MRI-scanner de curverbox openging. Smullen!



Minder treffend vond Lips het dat de Beeldenstorm werd geïllustreerd door IS-strijders die in het museum van Mosul kunstschatten aan gruzelementen sloegen.



Alsof de makers wilden zeggen: religieuze fanatici, dus allemaal één pot nat. Iets te makkelijk om onze geuzen zomaar gelijk te stellen aan IS.



Maar daar denkt koning Filips II vast heel anders over.



