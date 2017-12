Waar is de verwondering gebleven?

Is tv niet meer het medium van de toekomst? Vind je zo'n futurist vandaag de dag online?

Fragmenten van toen waren de opmaat voor een geslaagd portret door Diederik Jekel en Lieven Scheire. En net op het moment dat we ons thuis gingen afvragen of Titulaer het ook weleens mis heeft gehad, ging het over zijn voorspelling dat we anno 2000 allemaal een chip in onze hersenen zouden hebben.



Zover komt het niet. Of toch? Even later liet Jekel een exemplaar inbrengen in een piercingstudio. De man die de onderhuidse chip plaatste, had er zelf ook een paar: eentje voor zijn huis en eentje die dient als autosleutel. Weer een andere chip is zijn bitcoinportemonnee.



Bij Lips riep het de vraag op waarom we tegenwoordig geen Wondere Wereld meer hebben. Omdat tv niet meer het medium van de toekomst is, zo'n futurist vind je vandaag de dag online? Omdat er geen autoriteit meer is die dertig jaar vooruit durft te kijken? Of omdat we ons niet meer laten verbazen, de wonderen zijn de wereld wel uit?



