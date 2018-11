Vroeg realistisch schilderij van Piet Mondriaan ontdekt

Amsterdam

In 1892 vestigde hij zich in Amsterdam, waar hij in 1900 bevriend raakte met de schilders Arnold Gorter en Simon Maris; via Maris kwam Mondriaan in de chiquere avant-garde kunstkringen van Amsterdam terecht.



Mondriaans nieuw ontdekte portret van Elisabeth Bergman-Cavelini is vanaf morgen tot en met zondag 25 november te zien op de kunstbeurs PAN in de Rai, in de stand van Willem de Winters kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co.



Het tot in de puntjes gerestaureerde schilderij wordt gezien als een van de hoogtepunten: het is nieuw en het schilderij is nog nooit op de markt geweest. De vraagprijs ligt rond de 100.000 euro.



"Hij was in die tijd nog zoekende naar zijn eigen stijl," aldus De Winter. "Zijn latere, abstracte werk is soms miljoenen euro's waard; de vroege, meer impressionistische doeken van zijn hand zijn prijstechnisch nog te behappen."