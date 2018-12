VPRO maakt excuses voor 'live ontslag' Freriks

Onaangenaam verrast

De vaste presentatoren dachten dat Freriks er al van op de hoogte was en bovendien zelf wilde stoppen. Tijdens de uitzending zondagochtend zei presentator Jos Palm dat ze met "grote spijt" afscheid van hem moesten nemen.



Freriks reageerde onaangenaam verrast. "Nou ja, ik verbaas me er een beetje over dat dit mij nu hier rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar het zij zo, dank je wel.''



Palm bood daarop zijn excuses aan voor het "misverstand''. Medepresentator Laura Sterk zei vervolgens dat ze het "straks even moeten uitpraten'', en dat ook zij dacht dat Freriks zelf te kennen had gegeven dat hij wil stoppen.



Freriks presenteert al jaren de quiz De slimste mens en was eerder correspondent en verslaggever bij het NOS Journaal.



