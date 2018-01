VPRO betaalt ontslagvergoeding van bijna 2 ton aan journalist

Volgens de kantonrechter in Utrecht staat vast dat de omroep "ernstig verwijtbaar" heeft gehandeld in een arbeidsconflict over een onderzoek naar het beruchte fotorolletje van Srebrenica. Het vonnis kwam naar buiten via dagblad Trouw.



De VPRO laat in een reactie weten zich neer te leggen bij het vonnis. Beide partijen hadden volgens een woordvoerder vooraf afgesproken dat ze niet tegen de uitspraak in beroep zouden gaan.



Reconstructie

De kwestie ging over een reconstructie die de journalist in 1998 maakte voor Argos over het mislukte fotorolletje met bewijzen van Bosnisch-Servische oorlogsmisdaden.



Het radioprogramma nam toen niet alle conclusies van Heijdendael over en toen twintig jaar na Srebrenica een speciale uitzending werd gemaakt, wilde Heijdendael dat zijn bevindingen alsnog werden uitgezonden. Dat gebeurde wederom niet.



Volgens de rechter heeft de eindredacteur destijds onvoldoende beargumenteerd waarom de reconstructie niet werd meegenomen in de uitzending. Ook is de VPRO niet zorgvuldig met de kwestie omgegaan, luidt het vonnis.