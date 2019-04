Voorstelling Van Hove voor vijf Tony Awards genomineerd

De Engelstalige voorstelling Network van de Vlaming, die eveneens regisseur is van het Internationaal Theater Amsterdam, is genomineerd in vijf categorieën: beste regisseur, beste decorontwerp, beste geluid, beste lichtontwerp en beste hoofdrol. De Tony Awards zijn theaterprijzen die worden toegekend door de American Theatre Wing en The Broadway League.



Na het succes van Network in Londen ging het toneelstuk onder regie van de Vlaamse regisseur eind 2018 in première op Broadway. De hoofdrol wordt gespeeld door Bryan Cranston, de hoofdrolspeler van de hitserie Breaking Bad.



Zelfmoord

Het verhaal van de uitgerangeerde televisiepresentator Howard Beale, die live aankondigt zelfmoord te gaan plegen, is gebaseerd op het script van de gelijknamige satirische film uit 1976. Auteur Lee Hall, ook bekend van de film Billy Elliot, bewerkte de tekst van de met een Oscar bekroonde film vervolgens voor het theater.



In 2016 won Van Hove al twee Tony Awards voor A View from the Bridge, voor beste regisseur en beste heruitvoering van een toneelstuk. Dit jaar vindt de ceremonie plaats op 9 juni.