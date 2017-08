Voorpremière 'Jesse' gaat ook niet door

BNNVARA heeft dit besloten nadat zondag al bekend was geworden dat de film Jesse volgende week maandag niet op televisie te zien zal zijn.



Aanleiding hiervoor was ophef over de maker van de documentaire, Joey Boink, die tijdens de campagne zelf voor de partij actief was.



"Niet uitzenden is wat ons betreft niet op tv, radio, internet, in de bioscoop, YouTube, nergens," zei een woordvoerster van de omroep. De voorpremière stond gepland in Pathé Rembrandt in Utrecht.



'Andere weg'

GroenLinks en de producent Doxy films wilden de voorpremière heel graag door laten gaan. Maar konden dat niet zonder toestemming van BNNVARA. Die geven dus geen toestemming.



Een woordvoerster van BNNVARA weet niet wat er nu verder gebeurt met de film. Omroepdirecteur Gerard Timmer zei zondag op Radio 1 dat hij hoopte dat de film 'langs een andere weg' te zien zou zijn. De producent kan de documentaire nergens anders aanbieden, omdat BNNVARA eigenaar is. Of de film terugverkocht kan worden aan de producent, kon de woordvoerster niet zeggen.