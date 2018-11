Voormalig model en fotograaf Andre van Noord (54) overleden

Van Noord speelde een hoofdrol in Venus in Furs (1995) van het kunstenaarsduo Victor E. Nieuwenhuijs en Maartje Seyferth; een foto die hij van zijn naakte gezin maakte, diende als inspiratiebron van Marlene Dumas' schilderij The Nuclear Family (2013).



Samen met zijn vrouw, conceptueel kunstenaar Marisca Voskamp, is hij door kunstenaar Gerald van der Kaap levensgroot vereeuwigd in het kunstwerk I Want A Permanent Wave op het nieuwe Noord/Zuidstation Europaplein.



Platencamera

Van Noord was zelf ook succesvol kunstfotograaf en hij schreef verhalen, gedichten en liedjes. Begin dit jaar exposeerde hij, samen met kunstenaar Aldo van den Broek, in Nieuw Dakota op de NDSM-werf foto's die hij in Duitsland had gemaakt nadat hij te horen had gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was.



Van Noord werkte veel met een oude, inklapbare platencamera, waarna de platen werden gescand en digitaal bewerkt. Ook experimenteerde hij met schoongeveegde negatieven die jaren onbeschermd op zolder lagen en het leggen van meerdere negatieven over elkaar. Het resultaat is vaak vlekkerig, melancholisch en puur.



Vorige week was Van Noord nog op de opening van zijn tentoonstelling The Bush and Other Stories in Galerie HE.RO in Noord. Op zijn laatste benen, maar hij genoot met volle teugen.



